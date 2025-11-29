Зеленский поручил Шмыгалю подготовить новый план обороны Украины

"Время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение", - заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области. Также в ходе встречи отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов.

"Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн", - добавил президент.

Что известно о плане обороны Украины

Отмечается, что план обороны Украины - это важная составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления ряда мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защиту в случае вооруженного вооруженного конфликта.

План обороны Украины предусмотрен законом "Об обороне Украины". Известно, что план обороны Украины является секретным документом и должен быть реализован в случае войны соответствующим решением СНБО.