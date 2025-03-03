"Лінія дронів": Міноборони запустило проєкт з розвитку спецпідрозділів БПЛА

Міністерство оборони України запускає проєкт "Лінія дронів", спрямований на розвиток спеціалізованих підрозділів безпілотних літальних апаратів у складі ЗСУ. Проєкт передбачає масштабування бойового досвіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Сьогодні в Україні офіційно стартує проєкт "Лінія дронів", ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Метою проєкту є розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду у складі Збройних Сил України.

Проєкт передбачає створення мережі спеціалізованих частин, які будуть оснащені сучасними технологіями та обладнанням, а також отримають необхідні ресурси та фахівців для ефективної роботи.

Це стратегічне масштабування найефективніших рішень у військовій сфері, зокрема створення "killzone" на 10-15 км, що ускладнить просування ворога, надаючи піхоті необхідний повітряний супровід і прикриття.

Важливою складовою проєкту є також закупівля безпілотних літальних апаратів (БПЛА), засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), транспорту та іншого необхідного обладнання для виконання бойових завдань.

Міністерство оборони вже виділило додаткові 4.6 млрд грн на реалізацію цього проєкту, щоб забезпечити підрозділи усім необхідним для підвищення ефективності бойових операцій.

Спецпідрозділи БПЛА

Ключовою особливістю "Лінії дронів" є можливість долучитися до проєкту як військовим, так і цивільним.

Бажаючі можуть стати частиною таких формувань, як:

"РАРОГ";

"К-2";

"ФЕНІКС";

"АХІЛЛЕС";

ПТАХИ МАДЯРА.

Учасники проєкту отримають спеціалізовану підготовку з безпілотних літальних апаратів, з акцентом на практичні заняття, тактичну підготовку та навчання роботі з безпілотними комплексами, а також досвід реальних бойових операцій та методи перехоплення ворожих дронів.