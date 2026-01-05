UA

Зеленський доручив Малюку новий ключовий напрям у СБУ

Фото: Зеленський доручив Малюку новий ключовий напрям у СБУ (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський доручив керівнику СБУ Василю Малюку очолити новий ключовий напрям у СБУ, що пов'язаний з операціями проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі", - зазначив Зеленський.

За його словами, має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше сильних результатів у знищенні ворога.

"Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ", - додав глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Василь Малюк заявив про відставку з посади очільника Служби безпеки України. Він керував відомством з липня 2022 року.

Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди", - зазначив Малюк.

Також зазначимо, що 2 січня вперше з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський може зняти з посади главу СБУ Василя Малюка і призначити його на іншу посаду.

Зняття Малюка відбулось в межах оголошеного Зеленським "великого перезавантаження", яке торкнеться всієї системи влади, правоохоронних органів, сфери безпеки та оборони.

