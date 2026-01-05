Зеленский поручил Малюку новое ключевое направление в СБУ

"Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе", - отметил Зеленский.

По его словам, должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше сильных результатов в уничтожении врага.

"Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ", - добавил глава государства.