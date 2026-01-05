RU

Зеленский поручил Малюку новое ключевое направление в СБУ

Фото: Зеленский поручил Малюку новое ключевое направление в СБУ (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителю СБУ Василию Малюку возглавить новое ключевое направление в СБУ, связанное с операциями против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе", - отметил Зеленский.

По его словам, должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше сильных результатов в уничтожении врага.

"Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ", - добавил глава государства.

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 5 января, Василий Малюк заявил об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. Он руководил ведомством с июля 2022 года.

Ухожу с должности Председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред", - отметил Малюк.

Также отметим, что 2 января впервые появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский может снять с должности главу СБУ Василия Малюка и назначить его на другую должность.

Снятие Малюка состоялось в рамках объявленной Зеленским "большой перезагрузки", которая коснется всей системы власти, правоохранительных органов, сферы безопасности и обороны.

