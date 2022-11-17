ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський доручив Данілову розібратися з блокуванням видання "Страна.ua"

Новость на русском →
Четвер 17 листопада 2022 11:42
Зеленський доручив Данілову розібратися з блокуванням видання "Страна.ua" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повного блокування проросійського видання "Страна.ua". Доручив секретарю РНБО Олексію Данілову розібратися з цим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на петицію, яка опублікована на сайті президента України.

Зеленський нагадав про те, що Рада нацбезпеки та оборони вже двічі запроваджувала санкції проти засновників видання, а також блокувала інтернет-ресурси, які пов'язані з цим виданням.

За словами президента, моніторинг ефективності санкцій, є відповідальністю Кабінету міністрів, Служби безпеки України, Державної служби спеціального звʼязку і захисту інформації та Національного банку за участю Національної комісії, , яка здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації.

"З урахуванням викладеного електронну петицію надіслано секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства України порушені питання, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати Р.О.Балана про результати", - зазначається в петиції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого року РНБО запропонувала ввести санкції проти Анатолія Шарія й головного редактора "Страна.uа" Ігоря Гужви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Олексій Данілов
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв