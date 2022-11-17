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Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страна.ua"

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Четверг 17 ноября 2022 11:42
Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страна.ua" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о полной блокировке пророссийского издания "Страна.ua". Поручил секретарю СНБО Алексею Данилову разобраться с этим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию, опубликованную на сайте президента Украины.

Зеленский напомнил о том, что Совет нацбезопасности и обороны уже дважды вводил санкции против основателей издания, а также блокировал интернет-ресурсы, связанные с этим изданием.

По словам президента, мониторинг эффективности санкций является ответственностью Кабинета министров, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации и Национального банка с участием Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

"С учетом изложенного электронная петиция направлена секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины поднятые вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать Р.А.Балана о результатах", - отмечается в петиции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году СНБО предложил ввести санкции против Анатолия Шария и главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы.

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