Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страна.ua"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о полной блокировке пророссийского издания "Страна.ua". Поручил секретарю СНБО Алексею Данилову разобраться с этим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию , опубликованную на сайте президента Украины.

Зеленский напомнил о том, что Совет нацбезопасности и обороны уже дважды вводил санкции против основателей издания, а также блокировал интернет-ресурсы, связанные с этим изданием.

По словам президента, мониторинг эффективности санкций является ответственностью Кабинета министров, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации и Национального банка с участием Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

"С учетом изложенного электронная петиция направлена секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины поднятые вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать Р.А.Балана о результатах", - отмечается в петиции.