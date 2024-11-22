Зеленський дорікнув Раді за "вихідний" через нібито загрозу російського удару
Коли в Україні немає повітряної тривоги та російських обстрілів, усі органи влади, державні структури, виробництва тощо мають працювати однаково. Зокрема, це стосується й Верховної Ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Зеленський зазначив, що сьогодні вже 1003-й день війни, і всі протоколи безпеки зараз такі ж, як і раніше. Він наголосив, що, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати.
Однак, за словами президента, коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства - усі мають працювати однаково.
"І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх - від Верховної Ради та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить - йдемо в укриття. Коли немає сирени - працюємо та служимо. У війні інакше не буває", - зазначив він.
Глава держави наголосив, що необхідно усвідомлювати, що Путін буде й надалі залякувати українців.
"Він на цьому всю свою владу побудував. Важливо вміти правильно реагувати й робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна", - додав Зеленський.
Рада скасувала засідання через загрозу удару РФ
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Верховна Рада скасувала засідання, яке мало відбутися цієї п'ятниці, 22 листопада. Також апарат парламенту було переведено на дистанційну роботу.
Пізніше у мережі з'явилася інформація, що таке рішення нібито пов'язано із загрозою російського удару.
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