Зеленский упрекнул Раду за "выходной" из-за якобы угрозы российского удара

Когда в Украине нет воздушной тревоги и российских обстрелов, все органы власти, государственные структуры, производства и т.д. должны работать одинаково. В частности, это касается и Верховной Рады.

Зеленский отметил, что сегодня уже 1003-й день войны, и все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Он отметил, что, если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.

Однако, по словам президента, когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства - все должны работать одинаково.

"И воспринимать информацию, в частности от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех - от Верховной Рады и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит - идем в укрытие. Когда нет сирены - работаем и служим. В войне иначе не бывает", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что необходимо осознавать, что Путин будет и дальше запугивать украинцев.

"Он на этом всю свою власть построил. Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой в Россию и чтобы там чувствовали, что такое война", - добавил Зеленский.