Рада скасувала засідання на завтра, - джерело

Верховна Рада скасувала засідання, яке мало відбутися завтра у п'ятницю, 22 листопада. Також апарат парламенту було переведено на дистанційну роботу.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українському парламенті.

За словами джерел видання, окрім скасування завтрашнього засідання Ради, увесь апарат парламенту було переведено на дистанційну роботу.

Варто зазначити, що традиційно щоп'ятниці у Раді проходить година питань до уряду.

Із чим пов'язане таке рішення нині - не уточнюється.

Перенесення засідань парламенту

Нагадаємо, перед тим Рада на початку липня переносила засідання на тиждень через кадрові питання щодо перестановок в уряді.

А до того парламент переносив засідання у березні. Тоді джерела РБК-Україна розповідали, що причиною нібито став бунт опозиційних фракцій, які вимагають дозволів на закордонні поїздки та відрядження. Разом з тим в "Слузі народу" пояснили паузу в засіданнях ВРУ тим, що нардепи поїдуть до військових.