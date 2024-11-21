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Рада скасувала засідання на завтра, - джерело

Четвер 21 листопада 2024 23:51
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Рада скасувала засідання на завтра, - джерело Фото: Верховна Рада скасувала засідання 22 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Володимир Костирін

Верховна Рада скасувала засідання, яке мало відбутися завтра у п'ятницю, 22 листопада. Також апарат парламенту було переведено на дистанційну роботу.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українському парламенті.

За словами джерел видання, окрім скасування завтрашнього засідання Ради, увесь апарат парламенту було переведено на дистанційну роботу.

Варто зазначити, що традиційно щоп'ятниці у Раді проходить година питань до уряду.

Із чим пов'язане таке рішення нині - не уточнюється.

Перенесення засідань парламенту

Нагадаємо, перед тим Рада на початку липня переносила засідання на тиждень через кадрові питання щодо перестановок в уряді.

А до того парламент переносив засідання у березні. Тоді джерела РБК-Україна розповідали, що причиною нібито став бунт опозиційних фракцій, які вимагають дозволів на закордонні поїздки та відрядження. Разом з тим в "Слузі народу" пояснили паузу в засіданнях ВРУ тим, що нардепи поїдуть до військових.

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