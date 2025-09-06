Китай змусив Reuters видалити відео діалогу Путіна і Сі Цзіньпіна: про що йшлось

Державне телебачення Китаю відкликало законний дозвіл на використання матеріалу, в якому російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорювали довголіття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство Reuters News відкликало чотирихвилинне відео, що містило діалог між Путіним та президентом Китаю, на якому обговорювалася можливість того, що люди можуть жити до 150 років.

Відеозапис включав обмін репліками у відкритому мікрофоні під час військового параду в Пекіні, присвяченого 80-й річниці закінчення Другої світової війни, був ліцензований державною телевізійною мережею Китаю, Центральним телебаченням Китаю (CCTV).

Агентство Reuters змонтувало ці кліпи у чотирихвилинне відео та розповсюдило їх серед понад 1000 глобальних медіа-клієнтів, включаючи великих міжнародних новинних мовників та телевізійні станції по всьому світу.

Інші інформаційні агентства, що мають ліцензію CCTV, також розповсюдили монтаж відзнятого матеріалу.

Однак вже у п'ятницю агентство Reuters видалило відео зі свого вебсайту та видало своїм клієнтам наказ про його "знищення" після отримання письмового запиту від юриста CCTV.

У листі йдеться, що інформаційне агентство перевищило умови угоди про використання. У листі також критикується "редакційна обробка цього матеріалу", застосована агентством Reuters, але подробиці не уточнюються.

У своїй заяві агентство Reuters заявило, що відкликало відео, оскільки більше не має законного дозволу на публікацію цього матеріалу, захищеного авторським правом.