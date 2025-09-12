Зеленський дорікнув Китаю: заклик до миру не заважає говорити з Путіним про довголіття
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Пекін має силу, аби змусити РФ закінчити війну. Однак світ не бачить бажання Китаю, щоб росіяни припинили вбивати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
"Напевно, є можливість і в Китаю, щоб росіяни припинили вбивати. Але світ не побачив бажання Китаю реалізувати це. Китай закликав до припинення вогню та до нерозширення війни, але Путін нічого не зробив", - сказав Зеленський.
За словами президента, це не заважає Китаю "гостинно приймати російського диктатора Володимира Путіна, та говорити з ним про найголовніше - довголіття".
"Можливо у Путіна є певна повага до Індії, його слова про це начебто свідчать, але і заклики Індії до припинення війни, заяви, що наше століття - не час для війни - Росія теж проігнорувала", - зазначив Зеленський.
Він акцентував, що це стосується всіх у світі. Хто б це не був, росіяни не припиняють вбивати.
"Але чи довго може зберігатися увага Америки та Трампа до цієї війни і необхідності її завершення, чи довго Америка буде підтримувати наш захист від російських ударів. Чи заплющить очі світ на те, що Путін хоче і далі воювати. А він хоче. Не сумніваюсь, що Путін шукав відповіді на ці та інші подібні питання. Те, що він обрав продовження війни, чітко говорить, яка його відповідь", - говорить Зеленський.
Глава держави наголосив, що Путін не вірить в Америку, в Європу, в Захід, саме тому Росія воює.
"Путін вірить в Китай, Іран, КНДР і тому він шукає стратегічних угод саме там. Путін робить ставку на те, що гроші підточать усі речі. Він вірить, що гроші дозволять йому купить собі пробачення за все. В принципі, це і є його план. Спроба купити пробачення і продовжувати війну. Питання головне - хто покупець", - додав президент.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Нагадаємо, що Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну та продовжує глобальну співпрацю з державою-агресором.
Офіційний Пекін обережно коментує путінську війну проти українців, закликаючи постійно "обидві" сторони до "діалогу" та врегулювання "конфлікт". Саме так Китай називає агресивну війну РФ проти України.
Підтримка Китаєм російської економіки підживлює її військову машину. Більше того, за даними The Times, упевненість Путіна могла різко зрости після зустрічі з главою лідером Сі Цзіньпіном, де вони обговорювали перспективи співпраці та довголіття. Це відбувалося на помпезному параді в Китаї, де диктатор перебував з 4-денним візитом.
Як зазначають західні ЗМІ, це додало сили главі Кремля розпочати новий етап війни проти України. Підтвердженням може бути атака на будівлю Кабміну в центрі Києва під час однієї з наймасштабніших атак з початку війни.