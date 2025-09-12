Зеленский упрекнул Китай: призыв к миру не мешает говорить с Путиным о долголетии
Президент Владимир Зеленский отметил, что Пекин имеет силу, чтобы заставить РФ закончить войну. Однако мир не видит желания Китая, чтобы россияне прекратили убивать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"Наверное, есть возможность и у Китая, чтобы россияне прекратили убивать. Но мир не увидел желания Китая реализовать это. Китай призвал к прекращению огня и к нерасширению войны, но Путин ничего не сделал", - сказал Зеленский.
По словам президента, это не мешает Китаю "гостеприимно принимать российского диктатора Владимира Путина, и говорить с ним о самом главном - долголетии".
"Возможно у Путина есть определенное уважение к Индии, его слова об этом вроде бы свидетельствуют, но и призывы Индии к прекращению войны, заявления, что наш век - не время для войны - Россия тоже проигнорировала", - отметил Зеленский.
Он акцентировал, что это касается всех в мире. Кто бы это ни был, россияне не прекращают убивать.
"Но долго ли может сохраняться внимание Америки и Трампа к этой войне и необходимости ее завершения, долго ли Америка будет поддерживать нашу защиту от российских ударов. Закроет ли глаза мир на то, что Путин хочет и дальше воевать. А он хочет. Не сомневаюсь, что Путин искал ответы на эти и другие подобные вопросы. То, что он выбрал продолжение войны, четко говорит, какой его ответ", - говорит Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Путин не верит в Америку, в Европу, в Запад, именно поэтому Россия воюет.
"Путин верит в Китай, Иран, КНДР и поэтому он ищет стратегических соглашений именно там. Путин делает ставку на то, что деньги подточат все вещи. Он верит, что деньги позволят ему купить себе прощение за все. В принципе, это и есть его план. Попытка купить прощение и продолжать войну. Вопрос главный - кто покупатель", - добавил президент.
Позиция Китая относительно войны в Украине
Напомним, что Китай не осудил Россию за полномасштабное вторжение в Украину и продолжает глобальное сотрудничество с государством-агрессором.
Официальный Пекин осторожно комментирует путинскую войну против украинцев, призывая постоянно "обе" стороны к "диалогу" и урегулированию "конфликта". Именно так Китай называет агрессивную войну РФ против Украины.
Поддержка Китаем российской экономики подпитывает ее военную машину. Более того, по данным The Times, уверенность Путина могла резко возрасти после встречи с главой лидером Си Цзиньпином, где они обсуждали перспективы сотрудничества и долголетия. Это происходило на помпезном параде в Китае, где диктатор находился с 4-дневным визитом.
Как отмечают западные СМИ, это придало силы главе Кремля начать новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на здание Кабмина в центре Киева во время одной из самых масштабных атак с начала войны.