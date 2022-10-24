Зеленський дорікнув Ізраїлю через альянс Росії та Ірану: його могло не бути

Альянс Росії та Ірану міг би не існувати, якби політики в Ізраїлі ухвалили всього одне рішення, про яке просила Україна.

"Як ви думаєте, чим росія платить Ірану за це? Невже Іран зацікавили просто гроші? Вірогідно, зовсім не гроші, а осійське сприяння ядерній програмі. Вірогідно, саме такий сенс їхнього альянсу", - заявив президент.

За його словами, цей їхній альянс не відбувся би, якби свого часу політики в Ізраїлі ухвалили всього одне рішення, рішення про яке Україна просила.

"Щоразу, коли на засіданні ставки ми обговорюємо російський терор, ми згадуємо і про партнерів, які вже допомагають чи можуть нам допомогти захистити небо, на жаль, слова "Ізраїль" та "ізраїльські" при цьому не звучать. Звичайно, це рішення вашої держави, ваших урядів. Схоже, воно було ухвалене вже давно, ще у 2014 році, коли росія почала агресію проти України. Рішення не дратувати Кремль і не допомагати Україні реально", - додав Зеленський.

Президент заявив, що можна позбавити сенсу альянс Росії та Ірану, якщо Україна та Ізраїль буде діяти разом.