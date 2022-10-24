Зеленский упрекнул Израиль из-за альянса России и Ирана: его могло не быть

Альянс России и Ирана мог бы не существовать, если политики в Израиле приняли всего одно решение, о котором просила Украина.

"Как вы думаете, чем Россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, совсем не деньги, а российское содействие ядерной программе. Вероятно, именно такой смысл их альянса", - заявил президент.

По его словам, этот их альянс не состоялся, если бы в свое время политики в Израиле приняли всего одно решение, решение о котором Украина просила.

"Каждый раз, когда на заседании ставки мы обсуждаем российский террор, мы вспоминаем и о партнерах, которые уже помогают или могут нам помочь защитить небо, к сожалению, слова "Израиль" и "израильские" при этом не звучат. Конечно, это решение вашего государства , ваших правительств. Похоже, оно было принято уже давно, еще в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Решение не раздражать Кремль и не помогать Украине реально", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что можно лишить смысла альянс России и Ирана, если Украина и Израиль будут действовать вместе.