Зеленский упрекнул Израиль из-за альянса России и Ирана: его могло не быть
Альянс России и Ирана мог бы не существовать, если политики в Израиле приняли всего одно решение, о котором просила Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Как вы думаете, чем Россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, совсем не деньги, а российское содействие ядерной программе. Вероятно, именно такой смысл их альянса", - заявил президент.
По его словам, этот их альянс не состоялся, если бы в свое время политики в Израиле приняли всего одно решение, решение о котором Украина просила.
"Каждый раз, когда на заседании ставки мы обсуждаем российский террор, мы вспоминаем и о партнерах, которые уже помогают или могут нам помочь защитить небо, к сожалению, слова "Израиль" и "израильские" при этом не звучат. Конечно, это решение вашего государства , ваших правительств. Похоже, оно было принято уже давно, еще в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Решение не раздражать Кремль и не помогать Украине реально", - добавил Зеленский.
Президент заявил, что можно лишить смысла альянс России и Ирана, если Украина и Израиль будут действовать вместе.
Напомним, что Израиль не планирует поставлять Украине вооружение, а передача системы ПВО "Железный купол" станет "переходом границ".
РБК-Украина писала о том, что, как сообщает NYT, опрокидывание Россией военных из Сирии на войну против Украины, якобы может изменить позицию Израиля относительно помощи Украине.
Также Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для сбивания иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которые использует Россия.
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