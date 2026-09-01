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Зеленський дорікнув Європі через "канікули", поки РФ тероризує Київ дронами

13:59 01.09.2026 Вт
2 хв
Глава держави назвав росіян "конченими" через сьогоднішні удари
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський дорікнув Європі через "канікули", поки РФ тероризує Київ дронами Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Російські окупанти ударами по Україні у вівторок, 1 вересня, роблять українських дітей учасниками війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Рускіє просто кончені зовсім. Перше вересня, діти. Навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти - це діти. А руські роблять дітей учасниками війни", - зазначив він.

Глава держави зауважив, що росіяни так будуть робити до тих пір, поки не поставити їх на місце.

Крім того, український президент наголосив на слабкій реакції міжнародних партнерів на російські атаки.

"Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають - на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак. Не можу ним не поділитися... відчуттям такого знаєте... "дипломатія по-плану". Тобто, коли відпустка, то відпустка", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, росіяни ще з ночі атакують Київ та область дронами та ракетами - вони влучили у житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Зазначимо, вранці стало відомо, що ворожий удар по Києву пошкодив одразу п'ять районів - Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський і Солом'янський.

Найбільше постраждалих зафіксували в Дарницькому районі. Там загинули семеро людей. В Солом'янському районі дрон влучив у житловий будинок і частково зруйнував його.

Також під ворожий обстріл потрапила і Одеса та область. Російські окупанти намагались уразити енергетику і паралельно атакували Сумщину, Дніпропетровщину та інші області України.

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