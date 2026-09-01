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Зеленский упрекнул Европу из-за "каникул", пока РФ терроризирует Киев дронами

13:59 01.09.2026 Вт
2 мин
Глава государства назвал россиян "конченными" из-за сегодняшних ударов
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский упрекнул Европу из-за "каникул", пока РФ терроризирует Киев дронами Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Российские оккупанты ударами по Украине во вторник, 1 сентября, делают украинских детей участниками войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Русские просто конченные совсем. Первое сентября, дети. Даже среди врагов любых есть понимание, что дети - это дети. А русские делают детей участниками войны", - отметил он.

Глава государства отметил, что россияне так будут поступать до тех пор, пока не поставить их на место.

Кроме того, украинский президент отметил слабую реакцию международных партнеров на российские атаки.

"Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают - на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... ощущением такого знаете... "дипломатия по-плану". То есть, если отпуск, то отпуск", - сказал Зеленский.

Напомним, россияне еще с ночи атакуют Киев и область дронами и ракетами - они попали в жилые дома и объекты инфраструктуры.

Отметим, что утром стало известно, что вражеский удар по Киеву повредил сразу пять районов - Голосеевский, Дарницкий, Днепровский, Святошинский и Соломенский.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Дарницком районе. Там погибли семь человек. В Соломенском районе дрон попал в жилой дом и частично разрушил его.

Также под вражеский обстрел попала и Одесса и область. Российские оккупанты пытались поразить энергетику и параллельно атаковали Сумщину, Днепропетровщину и другие области Украины.

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