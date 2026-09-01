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Під атакою Київ, Бориспіль, Одеса, є загиблі і поранені: все про наслідки масованого удару РФ

08:44 01.09.2026 Вт
2 хв
Росіяни гатили по цивільній та критичній інфраструктурі
aimg Олена Чупровська
Під атакою Київ, Бориспіль, Одеса, є загиблі і поранені: все про наслідки масованого удару РФ Фото: вночі столиця та дві області України перебували під ударом ( facebook.com DSNSKyiv)
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Уночі проти 1 вересня Росія атакувала Київ та область, а також Одещину. Ракети й дрони влучили у житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є загиблі та поранені.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки удару.

Удар по Київській області

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Борисполю зросла до чотирьох. Ще 13 людей отримали поранення - усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

У місті пошкоджено:

  • 5-поверховий житловий будинок;
  • магазин та приватні будинки;
  • автомобілі;
  • підприємство та будівлю СТО.

Рятувальники евакуювали з пошкодженого будинку 48 людей та дістали двох із-під завалів.

Удар по Обухівському районі

У селі Григорівка уламками пошкоджено об'єкт інфраструктури та два багатоквартирні будинки. У селі Гусачівка постраждали 11 приватних будинків, гараж та легковий автомобіль.

За даними КОВА, у районі також пошкоджено складські приміщення та автозаправну станцію. Одна людина отримала поранення.

Рятувальники продовжують працювати на місцях.

Атака на Одещині

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що вночі область також перебувала під масованою комбінованою атакою.

"Унаслідок ударів постраждала цивільна інфраструктура. Одна людина постраждала", - написав Кіпер.

За його словами, пошкоджено два житлових будинки, а на території швейного цеху виникло загорання.

Росіяни також атакували міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Пожежі рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали прицільного балістичного удару по залізничному депо в Києві.

Загинули семеро людей, шестеро з них - працівники "Укрзалізниці", ще один колега потрапив до лікарні з пораненнями.

Атака торкнулася й самої столиці - постраждали одразу п'ять районів міста.

За даними ДСНС, загинули вісім киян, ще семеро дістали поранення, серед них троє дітей.

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