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Росія масовано атакує Одесу дронами та ракетами: під ударом енергетика

23:32 31.08.2026 Пн
2 хв
Одночасно з Одесою ворог атакує ще й Суми та Дніпро
aimg Катерина Коваль
Росія масовано атакує Одесу дронами та ракетами: під ударом енергетика Фото: обстріл міста триває безперервно (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Уночі на 1 вересня Росія завдає масованого удару по Одесі - баражуючими боєприпасами "Бандероль" та ракетами. Під прицілом ворога енергетика та цивільні об'єкти міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та очільника ЦПД Андрія Коваленка у Telegram.

Що відомо про атаку

Повітряні сили протягом вечора неодноразово фіксували цілі, що прямували на Одесу та область - баражуючі боєприпаси "Бандероль" із Чорного моря, реактивний безпілотник з півночі, а також швидкісні цілі й ракету в напрямку Чорноморська.

Паралельно ворог атакував дронами Суми зі сходу та Дніпро з півночі.

Як прокоментував удари Коваленко

За словами Коваленка, під ударом в місті знаходяться енергетика та цивільні об'єкти.

Як зазначив очільник ЦПД, Росія завела війну в стадію "безглуздої ескалації" на тлі активних закликів до Путіна завершити бойові дії. Він порівняв страх диктатора втратити владу без війни зі "щуром, який кидається в останній момент", і наголосив, що подібна тактика Росії не приведе до успіху - лише до дзеркальних ударів по її території.

Днями Міноборони РФ заявило про підготовку масованих ударів по енергетичних об'єктах України, назвавши це "відповіддю" на українські атаки по паливно-енергетичному комплексу. Того ж дня Росія атакувала продуктові склади на Одещині - удар спричинив масштабну пожежу, є постраждалі.

Дещо раніше, у ніч на 29 серпня, ворог ударив по Ізмаїльському району Одеської області - тоді також зафіксували жертв і пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури.

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