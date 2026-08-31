Росія масовано атакує Одесу дронами та ракетами: під ударом енергетика
Уночі на 1 вересня Росія завдає масованого удару по Одесі - баражуючими боєприпасами "Бандероль" та ракетами. Під прицілом ворога енергетика та цивільні об'єкти міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та очільника ЦПД Андрія Коваленка у Telegram.
Що відомо про атаку
Повітряні сили протягом вечора неодноразово фіксували цілі, що прямували на Одесу та область - баражуючі боєприпаси "Бандероль" із Чорного моря, реактивний безпілотник з півночі, а також швидкісні цілі й ракету в напрямку Чорноморська.
Паралельно ворог атакував дронами Суми зі сходу та Дніпро з півночі.
Як прокоментував удари Коваленко
За словами Коваленка, під ударом в місті знаходяться енергетика та цивільні об'єкти.
Як зазначив очільник ЦПД, Росія завела війну в стадію "безглуздої ескалації" на тлі активних закликів до Путіна завершити бойові дії. Він порівняв страх диктатора втратити владу без війни зі "щуром, який кидається в останній момент", і наголосив, що подібна тактика Росії не приведе до успіху - лише до дзеркальних ударів по її території.
Днями Міноборони РФ заявило про підготовку масованих ударів по енергетичних об'єктах України, назвавши це "відповіддю" на українські атаки по паливно-енергетичному комплексу. Того ж дня Росія атакувала продуктові склади на Одещині - удар спричинив масштабну пожежу, є постраждалі.
Дещо раніше, у ніч на 29 серпня, ворог ударив по Ізмаїльському району Одеської області - тоді також зафіксували жертв і пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури.