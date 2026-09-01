ДСНС показала фото наслідків атаки: у Києві загинули 8 людей, серед поранених - діти

Уночі на 1 вересня Росія завдала масованого удару по Києву - під атаку потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова. Загинули 8 людей, ще 7 отримали поранення, серед них троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та ДСНС .

Масштаб пошкоджень

За даними КМВА, пошкоджень цивільної інфраструктури зазнали одразу п'ять районів столиці - Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський та Солом'янський.

Наслідки по районах

У Дарницькому районі внаслідок влучання виникла пожежа на двох локаціях - саме тут загинуло найбільше людей, семеро, ще одна людина в тяжкому стані перебуває в лікарні. Пожежу вже ліквідували.

За іншою адресою в цьому ж районі вибухова хвиля травмувала двох людей, серед них одну дитину.

Фото: наслідки російських атак на Київ в ніч на 1 вересня (t.me/dsns_telegram)

У Голосіївському районі уламки влучили в нежитлову будівлю - пожежу площею 40 квадратних метрів загасили, загинула одна людина.

У Солом'янському районі безпілотник влучив у житловий будинок, спричинивши часткове руйнування. Рятувальники врятували чоловіка та деблокували жінку з-під завалів - обох передали медикам швидкої допомоги.