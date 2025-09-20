Зеленський допустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
Україна не розглядає "корейську", "фінську" або будь-яку іншу модель завершення війни. Але може статися так, що фінального документа про закінчення війни не буде.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.
У Зеленського запитали, чи обговорюється "корейський" сценарій завершення війни і чи може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями.
Глава держави наголосив, що Україна має іншу історію, ніж Південна та Північна Кореї. За його словами, розмови про той чи інший сценарій - риторичні. Йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору.
"Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки", - зазначив він.
Зеленський переконаний, що гарантії безпеки потрібні раніше, ніж буде ймовірний договір про закінчення війни.
"Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, - то вони зустрінуть опір. Реальний опір", - додав президент.
Перспективи завершення війни
Нагадаємо, ще у 2023 році тодішній секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Москва хоче нав'язати Україні так званий "корейський" сценарій закінчення війни. Це передбачає заморожування війни і поділ держави, як було у випадку Південної Кореї та КНДР.
Днями президент Володимир Зеленський допустив, що "корейський" сценарій можливий для України. Проте він наголосив, що Сеул має великого союзника у вигляді США, які не дозволять Північній Кореї взяти під контроль сусідню країну.
Варто додати, раніше аналітики JPMorgan змоделювали чотири сценарії завершення війни РФ проти України. Це грузинська, південнокорейська, білоруська та ізраїльська моделі.