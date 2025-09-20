Зеленський допустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути

Україна не розглядає "корейську", "фінську" або будь-яку іншу модель завершення війни. Але може статися так, що фінального документа про закінчення війни не буде.

У Зеленського запитали, чи обговорюється "корейський" сценарій завершення війни і чи може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями.

Глава держави наголосив, що Україна має іншу історію, ніж Південна та Північна Кореї. За його словами, розмови про той чи інший сценарій - риторичні. Йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору.

"Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки", - зазначив він.

Зеленський переконаний, що гарантії безпеки потрібні раніше, ніж буде ймовірний договір про закінчення війни.

"Ніхто не розглядає модель "корейську", "фінську" або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості "рускім" прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, - то вони зустрінуть опір. Реальний опір", - додав президент.