Аналітики JPMorgan змоделювали 4 сценарії завершення війни РФ проти України
Експерти найбільшого за розмірами активів банківського холдингу США JPMorgan Chase & Co. (JPMorgan) представили звіт з кількома варіантами завершення російсько-української війни. У прогнозах акцентується на важливості гарантій безпеки для України та можливих поступок з боку обох сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз JPMorgan.
У документі оцінки та прогнози щодо війни РФ з Україною представлені в окремому розділі під назвою "Російсько-український ендшпіль і майбутнє Європи".
В даному аналізі наводиться оцінка геополітичних аналітиків на замовлення американських інвестфондів, представників великого капіталу, зокрема щоб спробувати розібратися з ризиками для діяльності банківського сектору.
В тексті наводяться 4 можливі варіанти, на думку аналітиків JPMorgan, щодо припинення війни: білоруський, грузинський, ізраїльський та південнокорейські сценарії.
Грузинський сценарій
Найімовірнішим з них американські експерти вважають сценарій, за який активна фаза війни вже добігає кінця. У даному варіанті наводиться прогноз, за яким ситуація буде залишатися не стабільною для України, зокрема на тлі реальних гарантій безпеки з боку країн умовного Заходу.
У даному варіанті також вказується, що в Україні через один або два цикли зміни влади посилиться вплив Кремля, й країна може опинитися в орбіті впливу РФ. Експерти порівнюють варіант із так званим "грузинським сценарієм" для України (50% ймовірності за оцінкою JPMorgan), із поступовою втратою підтримки з боку країн-партнерів, стагнацією, та згортання євроінтеграції, та "хрестом" на шляху до НАТО.
Південнокорейський сценарій
В даному варіанті, за думкою експертів JPMorgan, ситуація в Україні набуде стабільного характеру, проте членство країни в НАТО - не передбачається. Аналітики дають такому варіанту 15% вірогідності. За ним, зокрема, Україна збереже контроль над 80% території країни, і матиме певну підтримку з боку США.
Білоруський сценарій
За найгіршим сценарієм аналітиків Україні доведеться капітулювати через триваючу російську повномасштабну військову агресію, Такий "варіант Білорусі" (експерти надають йому 15% вірогідності), також передбачає перетворення України на васальну територію для Росії.
Ізраїльський сценарій
Ймовірність такого варіанту аналітики оцінюють у 20%, він передбачає стабільну підтримку України з боку Заходу, триваючі бойові дії з боку Сил оборони України.
Ключові моменти в прогнозах від JPMorgan
У представлених аналізах наголошується на тому, що результат переговорів між Україною та РФ суттєво буде залежати від готовності до поступок та погодження з ними для можливого майбутнього договору щодо припинення війни.
Крім того, акцентується, що від сили "гарантій безпеки" залежатиме рівень поступок, і є прив'язка до впливу на ризик нової війни.
Нагадаємо, наприкінці березня експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) оновили прогноз тривалості війни Росії проти України.
Також повідомлялося, що за даними опитування Центру Разумкова, на початку березня 2025 року 74% опитаних вірять у перемогу України у війні.
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