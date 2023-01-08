РФ хоче нав'язати Україні "корейський варіант" врегулювання війни, - Данілов

Російська Федерація хоче нав'язати Україні сценарій заморозки своєї повномасштабної військової агресії проти нашої країни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогодні, що передбачає поділ держави.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українській стороні зараз пропонують "корейський варіант" - так звану умовну "38 паралель", за якою раніше відбувся поділ Південної Кореї та КНДР.

"Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз вигадуватимуть все, що завгодно. Точно знаю, що один із варіантів, які вони можуть нам пропонувати - це "38 паралель"", - сказав Данілов.

У цьому контексті секретар РНБО додав, що нещодавно спілкувався з представниками Кореї, які "вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що потрібно заради збереження... А сьогодні проблеми".

Данілов розповів, що зараз заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак їздить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі, і через них "передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні, та примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир'я".