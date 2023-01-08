РФ хоче нав'язати Україні "корейський варіант" врегулювання війни, - Данілов
Російська Федерація хоче нав'язати Україні сценарій заморозки своєї повномасштабної військової агресії проти нашої країни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогодні, що передбачає поділ держави.
Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що українській стороні зараз пропонують "корейський варіант" - так звану умовну "38 паралель", за якою раніше відбувся поділ Південної Кореї та КНДР.
"Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз вигадуватимуть все, що завгодно. Точно знаю, що один із варіантів, які вони можуть нам пропонувати - це "38 паралель"", - сказав Данілов.
У цьому контексті секретар РНБО додав, що нещодавно спілкувався з представниками Кореї, які "вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що потрібно заради збереження... А сьогодні проблеми".
Данілов розповів, що зараз заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак їздить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі, і через них "передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні, та примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир'я".
Раніше секретар РНБО Данілов попередив про можливе загострення бойових дій у лютому, і на такий сценарій вказують багато маркерів.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про переговори з Україною, заявивши, що нібито Кремль готовий до діалогу. При цьому він не забув нагадати умови російської сторони.
В Офісі президента України, своєю чергою, зазначили, що Путін під виглядом переговорів пропонує миру визнати право його нікчемної країни на захоплення чужих територій та масові вбивства.
Додамо також, що перед цим посол України в Британії Вадим Пристайко пояснив, чому наша країна відкидає поступки та мирні переговори з РФ.
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