Зеленский допустил, что финального договора об окончании войны может не быть

Украина не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модель завершения войны. Но может случиться так, что финального документа об окончании войны не будет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина .

У Зеленского спросили, обсуждается ли "корейский" сценарий завершения войны и может ли быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет другую историю, чем Южная и Северная Кореи. По его словам, разговоры о том или ином сценарии - риторические. Речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора.

"Вот что имели в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности - почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят - например, президент Франции Макрон, - что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности", - отметил он.

Зеленский убежден, что гарантии безопасности нужны раньше, чем будет вероятный договор об окончании войны.

"Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности "русским" прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, - то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление", - добавил президент.