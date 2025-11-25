Зеленський допустив розвиток мирного плану США: про що йдеться
Мирний план США для завершення війни України з Росією може бути розвинений у більш глибокі угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він розповів, що сьогодні тривала робота над текстом того документа, який був напрацьований під час зустрічі української та американської делегацій у Женеві.
"Принципи цього документа можуть бути розвинені в більш глибоких домовленостях. І це наш спільний інтерес - щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною і з президентом Трампом (Дональдом Трампом - ред.)", - зазначив Зеленський.
За його словами, зараз багато що залежить від США, оскільки з американською силою в Росії рахуються найбільше.
Також президент подякував усім країнам, які допомагають Україні на шляху до миру.
Мирний план США
Нагадаємо, зараз США намагаються узгодити з Україною і Росією мирний план, який влаштовував би обидві сторони.
На вихідних у Женеві відбулися переговори між українськими та американськими чиновниками, під час яких деякі пункти прибрали з плану.
Водночас у понеділок, 24 листопада, і сьогодні, 25 листопада, в Абу-Дабі відбувалися переговори американських чиновників із російськими. Вони також обговорювали умови мирного плану.
Президент США Дональд Трамп на цьому тлі заявив, що укладення мирної угоди вже дуже близько.
Водночас у Білому домі зазначили, що питання в України і Росії залишаються тільки щодо кількох пунктів мирного плану, але їх можна буде вирішити.