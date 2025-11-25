Зеленский допустил развитие мирного плана США: о чем речь

Мирный план США для завершения войны Украины с Россией может быть развит в более глубокие соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня продолжалась работа над текстом того документа, который был наработан во время встречи украинской и американской делегаций в Женеве.

"Принципы этого документа могут быть развиты в более глубоких договоренностях. И это наш общий интерес - чтобы безопасность была реальной. Рассчитываю на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с президентом Трампом (Дональдом Трампом - ред.)", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас многое зависит от США, поскольку с американской силой в России считаются больше всего.

Также президент поблагодарил все страны, которые помогают Украине на пути к миру.