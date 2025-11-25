ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский допустил развитие мирного плана США: о чем речь

Киев, Вторник 25 ноября 2025 21:54
UA EN RU
Зеленский допустил развитие мирного плана США: о чем речь Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мирный план США для завершения войны Украины с Россией может быть развит в более глубокие соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня продолжалась работа над текстом того документа, который был наработан во время встречи украинской и американской делегаций в Женеве.

"Принципы этого документа могут быть развиты в более глубоких договоренностях. И это наш общий интерес - чтобы безопасность была реальной. Рассчитываю на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с президентом Трампом (Дональдом Трампом - ред.)", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас многое зависит от США, поскольку с американской силой в России считаются больше всего.

Также президент поблагодарил все страны, которые помогают Украине на пути к миру.

Мирный план США

Напомним, сейчас США пытаются согласовать с Украиной и Россией мирный план, который устраивал бы обе стороны.

На выходных в Женеве прошли переговоры между украинскими и американскими чиновниками, в ходе которых некоторые пункты убрали из плана.

При этом в понедельник, 24 ноября, и сегодня, 25 ноября, в Абу-Даби проходили переговоры американских чиновников с российскими. Они также обсуждали условия мирного плана.

Президент США Дональд Трамп на этом фоне заявил, что заключение мирной сделки уже очень близко.

При этом в Белом доме отметили, что вопросы у Украины и России остаются только по нескольким пунктам мирного плана, но их можно будет решить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Дональд Трамп Война в Украине мирный план США
Новости
Мирный план США в работе. Какая позиция Украины и Европы и кто ведет переговоры с РФ
Мирный план США в работе. Какая позиция Украины и Европы и кто ведет переговоры с РФ
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины