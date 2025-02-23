Зеленський про допомогу від США та угоду про рідкісноземи: не визнаємо гранти, як борги

"Розберімося з цифрою. Я знаю, що у нас було 100 млрд доларів (американської допомоги, - ред.) - і це факт. Я не збираюся визнавати 500, хто б що не говорив, як би ми не спілкувались. Зі всією повагою до партнерів, я стійко стою"- заявив президент.

Водночас він зауважив, що також не має бажання фіксувати 100 млрд доларів, як борг Штатам, оскільки фінансування було грантами про які він домовлявся з Конгресом й колишнім головою Білого дому Джо Байденом.

За його словами, якщо ж сьогодні Штати запропонують допомогу, яку Україна повинна буде пізніше повернути, тоді це буде угодою.

"І я сказав, що я готовий до такого діалогу. Я впевнений, що він буде позитивним, подобається він мені чи ні, бо нам треба допомога. Якщо ваша умова, що ви не дасте допомогу, якщо ми не підпишемо угоду, то тоді зрозуміло. Питання - скільки ви даєте допомоги? 10, 20, 30 млрд, зброєю, прямою фінансовою допомогою?", - пояснив Зеленський.