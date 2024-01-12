Зеленський про допомогу від США: Дивлюся на це з більшим позитивом, ніж у грудні

"Що стосується допомоги Вашингтона: я дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також додамо до результату", - сказав Зеленський.

Окрім цього він заявив, що вже 1 лютого буде відомо результати щодо рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 млрд євро Євросоюзу.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, ще минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року.

Щоб реалізувати таку ініціативу, її мають схвалити всі лідери країн-членів ЄС. Питання розглядали на саміті Євроради. Виділення коштів все ж таки не підтримали, оскільки Угорщина наклала вето.

Згодом голова Євроради Шарль Мішель пообіцяв знову винести це питання на розгляд лідерів на початку 2024 року. Це станеться на спецсаміті, який відбудеться 1 лютого.

Навіть сам прем'єр Угорщини Віктор Орбан вже визнав, що ЄС може виділити 50 млрд. євро для України без його країни.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ще кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні.

Республіканці у Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб у пакет внесли більш жорсткі заходи щодо охорони кордону з Мексикою.

Таким чином, уже понад місяць у Конгресі намагаються домовитися про такі заходи, щоб схвалити пакет.

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

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