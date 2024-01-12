Зеленский о помощи от США: Смотрю на это с большим позитивом, чем в декабре

Президент Владимир Зеленский считает, что относится к вопросу получения военной и финансовой помощи США, задержанной из-за позиции республиканцев, более положительно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время пресс-конференции с премьером Великобритании в Киеве в пятницу.
"Что касается помощи Вашингтона: я смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также прибавим к результату", – сказал Зеленский.
Кроме этого, он заявил, что уже 1 февраля будут известны результаты решения о предоставлении Украине долговременной поддержки в размере 50 млрд евро Евросоюза.
Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году.
Чтобы реализовать эту инициативу, ее должны одобрить все лидеры стран-членов ЕС. Вопрос рассматривался на саммите Евросовета. Выделение средств все же не поддержало, поскольку Венгрия наложила вето.
Впоследствии глава Евросовета Шарль Мишель пообещал снова вынести этот вопрос на рассмотрение лидеров в начале 2024 года. Это произойдет на спецсаммите, который состоится 1 февраля.
Даже сам премьер Венгрии Виктор Орбан уже признал, что ЕС может выделить 50 млрд евро для Украины без его страны.
Напомним, еще несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине.
Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.
Таким образом, уже больше месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет.
Сегодня, 12 января, стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов Америки приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.
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