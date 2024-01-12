Зеленский о помощи от США: Смотрю на это с большим позитивом, чем в декабре

"Что касается помощи Вашингтона: я смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также прибавим к результату", – сказал Зеленский.

Кроме этого, он заявил, что уже 1 февраля будут известны результаты решения о предоставлении Украине долговременной поддержки в размере 50 млрд евро Евросоюза.

50 млрд евро для Украины

Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году.

Чтобы реализовать эту инициативу, ее должны одобрить все лидеры стран-членов ЕС. Вопрос рассматривался на саммите Евросовета. Выделение средств все же не поддержало, поскольку Венгрия наложила вето.

Впоследствии глава Евросовета Шарль Мишель пообещал снова вынести этот вопрос на рассмотрение лидеров в начале 2024 года. Это произойдет на спецсаммите, который состоится 1 февраля.

Даже сам премьер Венгрии Виктор Орбан уже признал, что ЕС может выделить 50 млрд евро для Украины без его страны.

Помощь Украине от США

Напомним, еще несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов нового финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Таким образом, уже больше месяца в Конгрессе пытаются договориться о таких мерах, чтобы одобрить пакет.

Сегодня, 12 января, стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов Америки приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

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