Не в січні. Стало відомо, коли відбудеться саміт ЄС для схвалення допомоги Україні

Саміт Європейського союзу для схвалення виділення допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро відбудеться 1 лютого наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської ради Шарля Мішеля .

За його словами, на саміті ЄС хочуть узгодити багаторічний бюджет підтримки України до 2027 року.

Йдеться про виділення 50 млрд євро.

Мішель уточнив, що для цього необхідно ще трохи часу, щоб переконати Угорщину.

Допомога Україні від ЄС

Європейська Комісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років. Це рішення слід схвалити всім лідерам країн ЄС. Вони обговорюватимуть його на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

Раніше Угорщина погрожувала не погодитися з виділенням Україні 50 млрд євро. Вона також вимагала, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд євро, призначені для Угорщини. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро. Для розморожування інших засобів Угорщини необхідно виконати певні умови.

Також ми повідомляли, що лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету, за багаторічною фінансовою програмою.

Сьогодні Financial Times писало, що країни-члени Європейського союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакета допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках.