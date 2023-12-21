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Орбан визнав, що країни ЄС можуть виділити Україні 50 млрд євро і без Угорщини

Угорщина, Четвер 21 грудня 2023 13:16
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Орбан визнав, що країни ЄС можуть виділити Україні 50 млрд євро і без Угорщини Фото: Орбана залишать на самоті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз може обійти вето Угорщини на виділення пакету спільної допомоги Україні, уклавши окрему угоду між 26 іншими державами-членами на саміті на початку наступного року.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ЄС шукає способів подолати непримиренну позицію Угорщини після того, як переговори про пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро зазнали невдачі на саміті минулого тижня.

Потенційний резервний варіант, який було запропоновано, полягає в тому, щоб країни-члени ЄС спрямовували гроші до Києва поза бюджетним процесом ЄС. Цей варіант, як заявив Орбан, може бути життєздатним.

"Це не питання того, що волю Угорщини можна обійти в багатьох областях, - заявив Орбан журналістам у Будапешті. - Інші також мають таку можливість у цій галузі".

Будь-яка допомога Україні має надаватися на більш короткий термін, ніж нинішня пропозиція, сказав Орбан, додавши, що це питання слід розглядати окремо від суперечок щодо фінансування Угорщини ЄС.

Допомога Україні та позиція Угорщини

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті 14 грудня. Однак Угорщина ветувала рішення.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на окремому саміті ЄС на початку лютого. Одним із варіантів є двосторонні угоди України з членами ЄС на відповідні суми.

Країни-члени Європейського Союзу також розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакету допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках.

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