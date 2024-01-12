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США призупинили допомогу Україні до рішення Конгресу: заява від Білого дому

США, П'ятниця 12 січня 2024 09:07
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США призупинили допомогу Україні до рішення Конгресу: заява від Білого дому Фото Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Допомога Україні від Сполучених Штатів Америки призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі під час брифінгу в Білому домі.

За словами Кірбі, США надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей.

"Допомога, яку ми надаємо Україні, зараз припинилася. А атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І про це говорили на початку цього тижня, що вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи", - сказав Кірбі.

Варто зауважити, що останній пакет військової допомоги Україні від США на суму у 250 мільйонів доларів було надано 27 грудня 2023 року.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість з цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

У США точаться суперечки про посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимогу ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.

Вчора республіканці оприлюднили документ під назвою "План перемоги України". Він містить пояснення, як США мають сприяти допомозі Україні, і критику адміністрації президента Джо Байдена.

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