Зеленський про допомогу США: важлива не лише швидкість, але й отримання необхідного

В допомозі від Сполучних Штатів Америки (США) важлива не лише оперативність надання підтримки, але й отримання того, що є найнеобхідніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Fox News.

"Якомога швидше, як тільки можливо. Якомога швидше, або нас відсунуть. І це правда. Наші люди про це знають, і американці повинні про це знати. Зараз це важко, це період, сповнений викликів для нас. То мова не лише про те, щоб отримати допомогу швидше, а й про отримання того, що нам потрібно ", - пояснив президент.

Допомога від США

Протягом тривалого часу США не могли погодити законопроєкт про національну безпеку, який також включав допомогу Україні. В Палаті представників точились дискусії довкола кордону з Мексикою, у зв'язку з чим документ "застряг".

Лише нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон ініціював 4 документи, які пропонували надання підтримки союзникам Штатів окремо. Мова йшла про Київ, Тайбей та Тель-Авів.

Вже 20 квітня нижня палата Конгресу все ж проголосувала за допомогу Україні, а 24 числа документ було розглянуто Сенатом. Зокрема у той самий день його підписав голова Білого дому Джо Байден.

Як відзначав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, через затримку схвалення допомоги, Україна втратила частину територій на сході країни, у тому ж числі й Авдіївку.

Детальніше про те, на що будуть витрачені кошти з підтримки Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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