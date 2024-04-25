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Через затримку Конгресом допомоги Україна втратила території на сході, – Білий дім

Четвер 25 квітня 2024 01:00
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Через затримку Конгресом допомоги Україна втратила території на сході, – Білий дім Фото: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Через багатомісячну затримку схвалення допомоги Україні у Конгресі США Київ втратив частину українських територій на сході країни, зокрема Авдіївку, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Саллівана.

Через затримку з американською допомогою Україна була змушена економити боєприпаси, наслідком чого стала втрата територій, сказав він.

"І хоча сьогоднішнє оголошення (про початок надання допомоги, - ред.) є дуже гарною новиною для України, вони все ще перебувають під серйозним тиском на полі бою, і цілком можливо, що Росія може отримати додаткові тактичні переваги найближчими тижнями", - сказав Салліван.

"Факт полягає в тому, що нам знадобиться деякий час, щоб викопатися з ями, яка утворилася за шість місяців затримки ухвалення Конгресом додаткової допомоги", - додав радник Байдена.

Водночас, за його словами, українські війська в очікуванні допомоги від США змогли завдати "значних витрат" Росії. З початку 2024 року, за оцінками американської влади, Україна знищила понад 700 російських броньованих машин і приблизно 250 російських танків, "тим часом Росії довелося продовжує кидати своїх солдатів у бій без належної підготовки та спорядження".

Допомога США Україні

Майже шість місяців в американському Конгресі не могли схвалити новий пакет допомоги Україні на 62 млрд доларів.

Російські окупанти розпочали наступ на Авдіївку на початку жовтня 2023 року. У середині лютого українське командування прийняло рішення вийти з Авдіївки, аби уникнути оточення ворогом.

Минулого тижня Палата представників США схвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. 24 квітня його підтримали в Сенаті і підписав президент США Джо Байден.

Що в пакеті - у матеріалі РБК-Україна.

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