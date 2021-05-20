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Зеленский: мы должны прекратить войну, пока Путин - президент РФ

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно прекратить войну на Донбассе пока Владимир Путин на посту президента Российской Федерации. Он подчеркнул необходимость прямых переговоров с Путиным.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции, передает РБК-Украина.

"У нас нет другого шанса с вами. Мы должны прекратить войну, пока Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу и я в это верю", - сказал Зеленский.

Отметим, что следующие выборы президента РФ пройдут в 2024 году. Недавно Путин подписал закон, согласно которому сможет еще дважды выдвигать свою кандидатуру - в 2024 и 2030 годах.

Напомним, на сегодняшней большой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Он также подтвердил, что Офис Зеленского ведет переговоры с Кремлем относительно встречи.

Вскоре в Кремле подтвердили, что подготовка встречи действительно идет, но процесс на сегодня продвигается непросто.

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