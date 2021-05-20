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У Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским: процесс идет непросто

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Москва, Четверг 20 мая 2021 12:57
У Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским: процесс идет непросто Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но процесс на сегодня продвигается непросто.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

"С нашей стороны (замглавы администрации президента России, - ред.) Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению", - отметил он и подчеркнул, что "процесс идет непросто".

По его словам, в настоящий момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встрече". Дата не обсуждалась.

Отметим, на сегодняшней большой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Он также подтвердил, что она точно пройдет в Москве, как ранее предлагал российский президент.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретные детали потенциальной встречи между Зеленским и Путиным еще обсуждаются. Он также отметил, что пока еще рано озвучивать детали.

Он также говорил, что конфликт на Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах. По его словам, сейчас Киев стремится "использовать любые дипломатические возможности", которые помогут привести к прогрессу.

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