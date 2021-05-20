У Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским: процесс идет непросто

На сегодня идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским . Но процесс на сегодня продвигается непросто.

"С нашей стороны (замглавы администрации президента России, - ред.) Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению", - отметил он и подчеркнул, что "процесс идет непросто".

По его словам, в настоящий момент есть только "гипотетический набросок к гипотетической встрече". Дата не обсуждалась.

Отметим, на сегодняшней большой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным может пройти или на Донбассе, или на нейтральной территории. Он также подтвердил, что она точно пройдет в Москве, как ранее предлагал российский президент.