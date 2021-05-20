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Зеленський: ми повинні припинити війну, поки Путін - президент РФ

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно припинити війну на Донбасі поки Володимир Путін на посту президента Російської Федерації. Він наголосив на необхідності прямих переговорів з Путіним.

Про це Зеленський сказав в ході прес-конференції, передає РБК-Україна.

"У нас немає іншого шансу з вами. Ми повинні припинити війну, поки Путін - президент Російської Федерації. Я дуже цього хочу і я в це вірю", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що наступні вибори президента РФ пройдуть у 2024 році. Нещодавно Путін підписав закон, згідно з якого зможе ще двічі висувати свою кандидатуру - в 2024 та 2030 роках.

Нагадаємо, на сьогоднішній великій прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території. Він також підтвердив, що Офіс Зеленського веде переговори з Кремлем щодо зустрічі.

Незабаром в Кремлі підтвердили, що підготовка зустрічі дійсно йде, але процес на сьогодні просувається непросто.

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