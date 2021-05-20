Зеленський: ми повинні припинити війну, поки Путін - президент РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно припинити війну на Донбасі поки Володимир Путін на посту президента Російської Федерації. Він наголосив на необхідності прямих переговорів з Путіним.

Про це Зеленський сказав в ході прес-конференції, передає РБК-Україна.

"У нас немає іншого шансу з вами. Ми повинні припинити війну, поки Путін - президент Російської Федерації. Я дуже цього хочу і я в це вірю", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що наступні вибори президента РФ пройдуть у 2024 році. Нещодавно Путін підписав закон, згідно з якого зможе ще двічі висувати свою кандидатуру - в 2024 та 2030 роках.