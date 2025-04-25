ua en ru
Пт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський: доки в Україні йде війна, буде тривати мобілізація

П'ятниця 25 квітня 2025 02:33
UA EN RU
Зеленський: доки в Україні йде війна, буде тривати мобілізація Фото: мобілізація триватиме до завершення війни (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський відреагував на провокаційні обвинувачення у начебто "примусовій мобілізації" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

Глава держави зазначив, що кожен окремий випадок порушень законних процедур мобілізації ретельно вивчається Сухопутними військами та Міністерством оборони, які відповідають за цей процес.

За словами президента, можна по-різному ставитися до мобілізації, але "у нас ця мобілізація відбувається з початку війни відповідно до законодавства, відповідно до воєнного стану".

"Тобто країна перебуває у стані війни. Тому в нас є мобілізація. Ми хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо, щоб все закінчилося, ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій і не було нічого, - ні мобілізації, ні воєнного стану. Однак доки йде війна, поки є закон, є мобілізація", - сказав Зеленський.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю Бену Шапіро також зазначив, що служити до ЗСУ добровольцями пішли від 600 до 900 тисяч людей.

18 квітня Зеленський ще на 90 днів продовжив воєнний стан та мобілізацію.

Тим часом Кабінет міністрів України не планує знижувати мобілізаційний вік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
"Владімір, досить!" Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву
"Владімір, досить!" Трамп зробив жорстку заяву через удар по Києву
DAILY
Обвал цін на нафту: чому це погано для Росії та як вплине на війну в Україні
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Обвал цін на нафту: чому це погано для Росії та як вплине на війну в Україні