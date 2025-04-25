Зеленський: доки в Україні йде війна, буде тривати мобілізація

Глава держави зазначив, що кожен окремий випадок порушень законних процедур мобілізації ретельно вивчається Сухопутними військами та Міністерством оборони, які відповідають за цей процес.

За словами президента, можна по-різному ставитися до мобілізації, але "у нас ця мобілізація відбувається з початку війни відповідно до законодавства, відповідно до воєнного стану".

"Тобто країна перебуває у стані війни. Тому в нас є мобілізація. Ми хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо, щоб все закінчилося, ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій і не було нічого, - ні мобілізації, ні воєнного стану. Однак доки йде війна, поки є закон, є мобілізація", - сказав Зеленський.