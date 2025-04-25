ua en ru
Пт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский: пока в Украине идет война, будет продолжаться мобилизация

Пятница 25 апреля 2025 02:33
UA EN RU
Зеленский: пока в Украине идет война, будет продолжаться мобилизация Фото: мобилизация буде продолжаться до завершения войны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на провокационные обвинения в якобы "принудительной мобилизации" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро.

Глава государства отметил, что каждый отдельный случай нарушений законных процедур мобилизации тщательно изучается Сухопутными войсками и Министерством обороны, которые ответственны за этот процесс.

По словам президента, можно по-разному относиться к мобилизации, но "у нас эта мобилизация происходит с начала войны в соответствии с законодательством, в соответствии с военным положением".

"То есть страна находится в состоянии войны. Поэтому у нас есть мобилизация. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы хотим, чтобы все закончилось, мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие и не было ничего, - ни мобилизации, ни военного положения. Однако пока идет война, пока есть закон, есть мобилизация", - сказал Зеленский.

Мобилизация в Украине

Напомним, Зеленский в интервью Бену Шапиро также отметил, что служить в ВСУ добровольцами пошли от 600 до 900 тысяч человек.

18 апреля Зеленский еще на 90 дней продлил военное положение и мобилизацию.

Тем временем Кабинет министров Украины не планирует снижать мобилизационный возраста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
"Владимир, хватит!" Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву
"Владимир, хватит!" Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву
DAILY
Обвал цен на нефть: почему это плохо для России и как повлияет на войну в Украине
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Обвал цен на нефть: почему это плохо для России и как повлияет на войну в Украине