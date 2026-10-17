Зеленський: дизельна угода - лише перший крок, зняття санкцій з РФ продовжуватиметься

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Я вважаю, що зняття санкцій (з Росії - ред.) будуть продовжуватися. Дизельна угода - це перший крок", - сказав Зеленський.

На його думку, таким чином не можна зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Він, навпаки, відчуває радість, що у нього є така підтримка.

"Але ми дуже сподіваємось, що президент США буде робити все, щоб Путін зупинив вбивства, удари по нашій енергетиці, зупинив цю війну. Обмеженням відповідей України по РФ, яка вбиває наших людей, цього не зробиш. І зняттям санкцій тим більше", - наголосив президент.