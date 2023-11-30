Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно

"Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей. Так може бути. Наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там 10 років, живуть в іншому просторі і це довгий процес. Може бути по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись казали: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть - буде дуже складно", - сказав глава держави.

На думку Зеленського, повернути жителів окупованого Донбасу ментально буде складніше, оскільки у регіоні 10 років тривали бойові дії, була контактна лінія. Крім того, багато сепаратизму, частина людей пройшла війну.

"Стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорсткіші сепаратисти стоять, біжать росіяни, а ці стоять. Це також про щось говорить. А бойових дій в Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована... Нам головне нас зберегти. Те, що в нас є, все інше обовʼязково повернеться", - додав президент.

Що Україна вважатиме перемогою у війні

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення, але зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.

Наразі українська влада наголошує, що стратегічна мета України у війні з Росією - це повне відновлення територіальної цілісності, тобто вихід на кордони 1991 року.