Україна не просить Захід надсилати свої війська, це принципова позиція, - Кулеба

Україна вважає стратегічною метою у війні - вихід на кордони 1991 року. Але українці не просять Захід воювати проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби перед засідання Ради Україна-НАТО.

Кулеба наголосив, що українці не збираються здаватися у боротьбі з російською агресією. Стратегічною метою залишається повне відновлення територіальної цілісності, тобто вихід на кордони 1991 року.

На думку міністра, це важливо для безпеки всього євроатлантичного простору.

Глава МЗС наголосив, що Україна очікує та розраховує на схвалення Конгресом фінансування допомоги з боку США.

"Це найкращий шлях для запобігання необхідності надсилати західні війська в Україну. Ми ніколи не просили про таку участь і це наша принципова позиція", - заявив Кулеба.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, що Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року.

У Брюсселі 28-29 листопада проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Зокрема, у рамках заходу проходить засідання Ради Україна-НАТО.

Перед засіданням генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що солідарність з Україною важливо показати не лише на словах, а й на ділі. За його словами, сьогодні на засіданні Україна-НАТО обговорять реформи, їх реалізацію, потреби армії і ситуацію на полі бою.