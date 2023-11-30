RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Захваченный россиянами Крым, вероятно, деоккупировать будет легче, чем Донбасс. Речь идет не только об освобождении территорий, но и о ментальном возвращении людей в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения с николаевскими студентами.

"Может так случиться, что мы территории вернем раньше этих людей. Так может быть. Например, если мы берем Донбасс, люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве и это долгий процесс. Может быть по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят - будет очень сложно", - сказал глава государства.

По мнению Зеленского, вернуть жителей оккупированного Донбассу ментально будет сложнее, поскольку в регионе 10 лет продолжались боевые действия, была контактная линия. Кроме того, много сепаратизма, часть людей прошла войну.

"Отношения понятны. И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят, бегут россияне, а эти стоят. Это тоже о чем-то говорит. А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс тоже ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована... Нам главное нас сохранить. То, что у нас есть, все остальное обязательно вернется", - добавил президент.

 

Что для Украины победа в войне

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения, но сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.

Украинские власти подчеркивают, что стратегическая цель Украины в войне с Россией - это полное восстановление территориальной целостности, то есть выход на границы 1991 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДонбассКримВойна в УкраинеВойна России против Украины