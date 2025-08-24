Зеленський на День незалежності: потрібен справедливий мир, яким він буде - вирішувати нам

Глава держави записав звернення з центру Києва - на Майдані Незалежності. Для українців це більше, ніж головна площа країни. Це символ незалежності, місце, де твориться історія.

Зеленський також звернув увагу на "Нульовий кілометр", де написані відстані до українських міст, зокрема, Донецька, Луганська, Криму.

"І сьогодні ці позначки - вони мають уже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри. Вони нагадують, що все це - Україна. І там - наші люди, і жодна відстань між нами цього не змінить, і жодна тимчасова окупація цього не змінить. І одного дня ця відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом як одна сім’я, як одна країна. І це лише питання часу", - сказав він.





Президент подякував воїнам, волонтерам, лікарям, рятувальникам, вчителям, молоді та іншим українцям.

Зеленський наголосив, що Україна змінилася - вже не чекає жестів доброї волі, а має власну волю.

"І ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який "рускіє" називають "компромісом". Нам потрібен справедливий мир. Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає. І світ це поважає. Поважає Україну. Сприймає Україну рівною", - зазначив президент.

Глава держави додав, що Україна може за добу зібрати й об'єднати довкола себе лідерів світу, відновити єдність Європи та США і стати основою цього союзу.

"А тому Україну чують, з Україною рахуються, до неї дослухаються. Її місце - за столом, їй не кажуть: "Почекайте за дверима". Їй кажуть: "Вирішувати тільки вам"", - наголосив Зеленський.