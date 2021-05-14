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Пресс-конференция Зеленского состоится в ближайшее время, - Подоляк

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Киев, Пятница 14 мая 2021 17:49
Пресс-конференция Зеленского состоится в ближайшее время, - Подоляк Архивное фото: Владимир Зеленский на пресс-конференции в 2020 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Новая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского обязательно состоится в ближайшее время. Сейчас в офисе президента обсуждают возможные форматы ее проведения.

Об этом РБК-Украина рассказал советник руководителя ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Как пояснил Подоляк, Зеленских хочет, чтобы общество понимало мотивы принятия тех или иных государственных решений и знало, чего ожидать от государственных институтов.

"Сейчас обсуждаются возможные форматы проведения пресс-конференции президента - сразу для многих представителей СМИ. Такое мероприятие обязательно состоится в ближайшее время - надо и итоги подвести за второй год каденции Зеленского и ответить на вопрос о том, какой будет трансформация нашего государства в течение третьего года каденции", - сказал он.

Подоляк отметил, что Зеленский и без пресс-конференций регулярно общается с журналистами, в частности во время официальных мероприятий, поездок и визитов.

"Традиционное общение в формате большой пресс-конференции сейчас должно осуществляться с учетом угрозы распространения COVID. Поэтому будет наработан специальный формат, который сделает возможным такое общение", - добавил советник руководителя ОП.

Отметим, последняя большая пресс-конференция Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон с представителями десятков СМИ.

Напомним, до этого в Офисе президента говорили, что пресс-конференция Зеленского может состояться в мае. Ожидалось, что мероприятие будет посвящено второй годовщине президентства Зеленского.

Добавим, на этой неделе Зеленский принял участие в форуме "Украина 30", который был посвящен безопасности нашего государства.

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