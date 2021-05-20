Сегодня состоится пресс-конференция Зеленского: что нужно знать

В четверг, 20 мая пройдет пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет работы на посту главы государства. Прошлая встреча c журналистами в широком формате состоялась ровно год назад.

Когда и где состоится пресс-конференция

В Офисе президента анонсировали большую встречу Владимира Зеленского с представителями СМИ на четверг, 20 мая. Именно в этот день в 2020 году состоялась предыдущая пресс-конференция, а в 2019 - инаугурация президента.

Пресс-конференция пройдет на территории авиационного госпредприятия "Антонов". Начало встречи в 12:00. Доступ получивших аккредитацию журналистов на территорию завода откроют с 10:30

Трансляция на украинском и английском языках будет доступна на всех страницах Офиса президента в социальных сетях.

О чем будет говорить Зеленский

Тема пресс-конференции посвящена достигнутым результатам за два года на посту главы государства. Также президент Украины расскажет о планах дальнейшей деятельности.

"Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжении третьего года", - сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Формат мероприятия

В связи с карантином из-за коронавируса, пресс-конференция будет организована с определенными ограничениями.

Так, в анонсе от Офиса президента указано, что из-за требований карантина количество представителей СМИ на территорию проведения мероприятия может быть ограничено.

Прошлогодняя встреча на карантине

Сегодняшняя большая пресс-конференция Зеленского является уже третьей по счету за время его пребывания на посту президента.

В прошлом году глава государства общался с журналистами также 20 мая. Изначально конференция была запланирована на апрель, но из-за жесткого карантина в стране ее перенесли.

Мероприятие проходило под открытым небом в парковой части Мариинского дворца и продлилось около 3 часов. Количество участников ограничили - по одному журналисту и фотографу от каждого СМИ. Причем некоторым журналистам отказали в аккредитации.

Владимир Зеленский говорил об итогах года работы на посту, также поднимались вопросы возможного выдвижения на второй срок, переговоров с Владимиром Путиным, приоритетности минского формата по Донбассу, а также большой приватизации в стране.

Первая пресс-конференция Зеленского побила мировой рекорд

Первая встреча Зеленского с журналистами в широком формате прошла в октябре 2019 года и побила мировой рекорд по длительности. На протяжении 14 часов президент общался с журналистами на территории KyivFoodMarket.

В пресс-марафоне приняло участие около 300 представителей средств массовой информации. Среди основных затронутых тем - выполнение предвыборных обещаний, тарифы на коммунальные услуги, кадровые назначения, война на Донбассе, переговоры в нормандском формате, рынок земли, легализация игорного бизнеса.