Зеленський дав нові подробиці розмови з Трампом: обговорили чутливі питання

Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що сьогодні вперше після сварки у Білому домі, Зеленський особисто зустрівся з Трампом. Обидвоє чиновників перебували у Римі, куди приїхали на похорон Папи Франциска.

У Білому домі заявили, що Трамп і Зеленський провели "продуктивну зустріч" перед похороном Папи Франциска.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про зустріч Зеленського та Трампа.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула словесна перепалка.

У зв'язку з цим Зеленський достроково покинув Білий дім. Після чого відносини між президентами дещо загострились.

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