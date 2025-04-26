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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский дал новые подробности разговора с Трампом: обсудили чувствительные вопросы

Фото: американский президент Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 26 апреля провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, сегодняшний разговор был продуктивным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

Во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером украинский лидер прокомментировал переговоры с Трампом.

Он повторил, что встреча была продуктивной, а также отметил, что во время разговора они обсуждали чувствительные вопросы.

"Конечно, о том, как достичь мира, и какие были результативные встречи в Париже и Лондоне", - пояснил президент.

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, что сегодня впервые после ссоры в Белом доме, Зеленский лично встретился с Трампом. Оба чиновника находились в Риме, куда приехали на похороны Папы Франциска.

В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский провели "продуктивную встречу" перед похоронами Папы Франциска.

РБК-Украина собрало все, что сейчас известно о встрече Зеленского и Трампа.

Напомним, что в конце февраля Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.

В связи с этим Зеленский досрочно покинул Белый дом. После чего отношения между президентами несколько обострились.

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