Зеленский дал новые подробности разговора с Трампом: обсудили чувствительные вопросы

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, что сегодня впервые после ссоры в Белом доме, Зеленский лично встретился с Трампом. Оба чиновника находились в Риме, куда приехали на похороны Папы Франциска.

В Белом доме заявили, что Трамп и Зеленский провели "продуктивную встречу" перед похоронами Папы Франциска.

РБК-Украина собрало все, что сейчас известно о встрече Зеленского и Трампа.

Напомним, что в конце февраля Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.

В связи с этим Зеленский досрочно покинул Белый дом. После чего отношения между президентами несколько обострились.

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