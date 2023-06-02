Зеленський дав 10 днів на перевірку всіх укриттів у Києві та по Україні

"Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища", - написав він.

Так, президент доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва та надати звіт протягом десять днів. Голові МВС Ігорю Клименку доручено зробити те ж саме, але по Україні.

Інші питання Ставки

На засідання також провели комплексний розгляд стану нашої ППО, зокрема, її потреб для відбиття загроз із землі, моря та повітря. Обговорили шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

Учасники також приділили уваги ситуації на фронті.

До того ж, на засіданні учасники заслухали всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають Росії не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. У зв'язку з цим готуються відповідні рішення.

Трагедія через зачинене укриття у Києві

Вчора вночі росіяни вкотре обстріляли Київ. Наші захисники збили усі ворожі ракети, проте через падіння уламків загинуло троє людей - вони хотіли потрапити до укриття, але не змогли цього зробити, адже воно було закрите.

Після цього у Києві ухвалили рішення щодо цілодобового доступу до укриттів.

Реакція Зеленського

Президент України заявив, що укриття мають бути відкритими цілодобово. Забезпечити їх наявність та доступність - це обовʼязок місцевої влади.

Він також пообіцяв, що всі винні в загибелі трьох людей у Києві через зачинене укриття понесуть покарання. Зеленський додав, що через цю ситуацію "може бути нокаут".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.