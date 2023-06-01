Укриття мають бути доступними цілодобово. Це обов'язок місцевої влади, - Зеленський

Укриття в Україні мають бути відкритими цілодобово. Забезпечити їх наявність та доступність це обовʼязок місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Перш за все мої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрали російські удари. Ми робимо максимум, щоб захистити людей", - сказав Зеленський

Він зазначив, що не було такої міжнародної зустрічі чи таких міжнародних переговорів, на яких не підіймалося б питання ППО для України.

"Але захист людей - це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене", - наголосив президент.

За його словами, забезпечити наявність та доступність укриттів цілодобово - це обовʼязок представників місцевої влади.

"Боляче бачити недбале ставлення до цього обовʼязку. Боляче бачити втрати. І якщо обовʼязок на місцях не виконується, це прямий обовʼязок правоохоронців - притягати до відповідальності", - підсумував глава держави.

Трагедія біля укриття у Києві

У четвер, 1 червня, вночі російські окупанти атакували Київ ракетами з ОТРК "Іскандер". Сили ППО збили всі ракети, однак їх уламки впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та поблизу поліклініки у Деснянському районі.

В результаті падіння уламків російських ракет в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. В момент падіння уламків вони знаходились поблизу укриття, тому що поліклініка була зачинена.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А мер міста Віталій Кличко попросив усунути від виконання обов'язків на час слідства голову Деснянського району.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали трьох чиновників та охоронця через закрите укриття у столиці. Їм готуються повідомити про підозру за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Окрім того, в Україні перевірять роботу всіх укриттів після трагедії у Деснянському районі. А київські укриття тим часом будуть відкриті на постійній основі навіть попри те, що там можуть діяти вандали та безхатьки.