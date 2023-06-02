Зеленский дал 10 дней на проверку всех укрытий в Киеве и Украине

"Ставка. Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища", - написал он.

Так, президент поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева и предоставить отчет в течение десяти дней. Главе МВД Игорю Клименко поручено сделать то же самое, но по Украине.

Другие вопросы Ставки

На заседании также было проведено комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО, в частности, ее потребностей для отражения угроз с земли, моря и воздуха. Обсудили пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства.

Участники также уделили внимание ситуации на фронте.

К тому же, на заседании участники заслушали всеобъемлющий доклад разведки по странам, которые помогают России не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. В связи с этим готовятся соответствующие решения.

Трагедия из-за закрытого укрытия в Киеве

Вчера ночью россияне в очередной раз обстреляли Киев. Наши защитники сбили все вражеские ракеты, однако из-за падения обломков погибли три человека - они хотели попасть в укрытие, но не смогли этого сделать, ведь оно было закрыто.

После этого в Киеве приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям.

Реакция Зеленского

Президент Украины заявил, что укрытия должны быть открыты круглосуточно. Обеспечить их наличие и доступность - это обязанность местных властей.

Он также пообещал, что все виновные в гибели трех человек в Киеве из-за закрытого укрытия понесут наказание. Зеленский добавил, что из-за этой ситуации "может быть нокаут".

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